الجيش الليبي ينشر منظومة «روبيج» لردع الأسطول التركي

المصدر: بنغازي - البيان

قام الجيش الوطني الليبي بنشر أنظمة الصواريخ الساحلية «روبيج»، لمواجهة محتملة مع فرقاطات تركية دخلت المياه الإقليمية للبلاد قبل أيام حيث قامت بإنزال دفعات من المرتزقة في ميناء مدينة الخمس ( 120 كلم إلى الشرق من طرابلس). وقال موقع «آفيا برو» الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية إن قدرات أنظمة صواريخ «روبيج» الروسية كافية لإغراق وتدمير الأسطول التركي الموجود في مياه البحر الأبيض المتوسط. وتستخدم البحرية الروسية منظومة الصواريخ الساحلية «روبيج» لحماية الطريق البحري الشمالي، وهي قادرة على تدمير الهدف البحري داخل دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر.

تحذير

والمنظومة مزودة بصواريخ مجنحة من طراز «تيرميت –ر» يحمل كل منها رأساً قتالياً بقوة 500 كلغم من مادة تي إن تي.

وأشار الموقع الروسي إلى أن الجيش الوطني الليبي أقدم على نشر هذه المنظومة الصاروخية على سواحل الأراضي الواقعة تحت سيطرته، بعد دخول فرقاطتين تركيتين إثر إصدار الجيش الليبي تحذيراً بعدم إبحار قطع بحرية في المياه الإقليمية الليبية بدون التنسيق معه. وأوضح أن قدرات منظومة صواريخ «روبيج» ستمنح الجيش الوطني الليبي الفرصة لمهاجمة الفرقاطات التركية وإغراق السفن التي تنقل الأسلحة على مسافات تصل إلى 80 كيلومترًا، ويستطيع صاروخ P-15M إحداث ثقوب ضخمة في السفن الحربية التركية وإغراقها من الضربة الأولى.

خرق

وتأتي خطوة الجيش الليبي بنشر المنظومة الدفاعية البحرية لمواجهة أية محاولة لخرق المجال البحري الخاضع لسيطرته، والتصدي للأهداف المعادية خصوصاً في حال تنفيذ الجانب التركي لأي هجوم محتمل على منطقة الخط الأحمر سرت الجفرة ولم يتم الكشف عن الجهة التي مكنت الجيش الليبي من المنظومة، لكن مصادر عسكرية أكدت أن القيادة العامة للقوات المسلحة وطدت علاقاتها مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية المناوئة للتدخل التركي السافر في ليبيا.وكانت القوات البحرية الليبية أكدت في وقت سابق استعدادها لمواجهة أي سفن تابعة للنظام التركي تقترب من الساحل الليبي. وقال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي في تصريحات سابقة، إن الجيش أصبح لديه القدرة اليوم على تدمير أيّ سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبي، مضيفاً أن الوحدات البحرية التركية هي المستهدف الأوّل من تركيز هذه الصواريخ المعروفة في العالم بقدرتها على إغراق أيّ سفينة.

جاهزية

توعد قادة عسكريون ليبيون نظام أردوغان بأن قواته ستواجه مفاجآت غير سارة في ليبيا، وستكون نهاية مشروعه التوسعي داخل الأراضي الليبية، مشيرين إلى جاهزية القوات المسلحة لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة، وشدد الجيش الليبي على أنه سيقف لذلك بالمرصاد لأن قواته متمركزة بقوة في مواقعها.

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