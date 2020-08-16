إنزال تركي داخل الأراضي العراقية

المصدر: بغداد - وكالات

قال مسؤول محلي في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، إن اشتباكات اندلعت بين عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) والقوات التركية داخل الأراضي العراقية.

وذكر مدير ناحية دركار في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، زيرفان موسى أن «الاشتباكات بدأت في حوالي الساعة العاشرة مساء الجمعة في قرية ديري، بعد قيام القوات التركية بعملية إنزال جوي في منطقة حفت طنين ودركار». وأضاف أن «الاشتباكات أعقبها قيام المدفعية التركية بقصف استهدف قريتي ديري وبوصلي التابعتين لناحية دركار، مما تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين». وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، دعا دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى «دور فاعل» لإيقاف «الاعتداءات» المُتكرّرة من الجانب التركيّ، وسحب قواته المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة. وذكر بيان للوزارة، أن «وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات هاتفيّة مع نظيريه جان إيف لودريان وزير الخارجيّة الفرنسيّ، وهايكو ماس وزير الخارجيّة الألمانيّ، وجيمس كليفرلي عضو البرلمان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا كلاً على حدة».

وبحث حسين معهم وفقاً للبيان «أبرز التطوُّرات السياسيّة والأمنيّة في العراق. وآخرها الاعتداء الأخير الذي قامت به تركيا الذي تسبّب بمقتل ضابطين وجنديّ من الجيش العراقي».

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