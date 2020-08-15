فيديو.. السعودية تعلن آلية العام الدراسي الجديد: التعليم عن بعد لمدة 7 أسابيع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (السبت)، أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع، وكذلك للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية.

جاء ذلك خلال كلمة له كشف فيها عن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وقال: «نثمن الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لقطاع التعليم»، مبيناً أن «هذا الدعم مكّن الوزارة من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل، والتعامل مع الاحتمالات كافة في ظل ظروف استثنائية لجائحة كورونا، بما يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وتقليص مخاطر تعرضهم للإصابة بالفيروس بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور آل الشيخ: «وفي ظل هذه الظروف تم الاتفاق بين الجهات المعنية على استئناف الدراسة عن بعد في جميع مراحل التعليم العام في أول 7 أسابيع، مع تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول»، مشيراً إلى أن «الدراسة في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضورياً للمقررات العملية».

وتابع بالقول: «سيكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد مع طلابهم وطالباتهم في الفصول الافتراضية. وسيتم إطلاق منصة (مدرستي) للتعليم عن بعد، مع استمرار بث (عين) الفضائية لتغطية كل المراحل الدراسية».

وشدد وزير التعليم على «أهمية ودور ومشاركة الأسرة وأولياء الأمور في استمرار ومتابعة الرحلة التعليمية لأبنائهم عن بعد»، لافتاً إلى أن «هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم المستمرة ومتابعتهم الدؤوبة».

وثمّن الدور المحوري الذي يقدمه المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس لإدارة عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة، من خلال تحسين نواتج التعليم وتقليص الفاقد التعليمي.

وزير التعليم السعودي: سيكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضيةhttps://t.co/DCsN55Y0CE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zThDv09y5b — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 15, 2020

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