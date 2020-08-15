مشاورات لتشكيل حكومة يمنية وفق آليات اتفاق الرياض

المصدر: عدن - البيان

تواصلت مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مع القوى السياسية، بالتزامن ومواصلة اللجنة العسكرية التابعة للتحالف عملها في عدن من أجل تطبيق الشق العسكري لاتفاق الرياض والفصل بين القوات في محافظة ابين.



رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبدالملك، التقى بقيادة حزب المؤتمر الشعبي لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق الرياض، بعد أن افتتح المشاورات بلقاء مع قيادة المجلس الانتقالي.



وفي اللقاء ناقش رئيس الحكومة المكلف مع قيادة المؤتمر الأطر المحددة للمضي في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والإسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود.



وشدد رئيس الوزراء المكلف على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة..



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