الأردن يعزل لواء الرمثا عن مناطق المملكة بسبب تفشي كورونا

المصدر: د ب ا

أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، قرار عزل لواء الرمثا عن بقية ألوية محافظة إربد ومحافظات المملكة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل حتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع حالة العزل، حسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" الأردنية.

وقال الفراية إن القرار جاء على ضوء المؤشرات المقلقة لتطور الحالة الوبائية، والمتمثلة بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خاصة في لواء الرمثا.

وأضاف الفراية في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن ساعات حظر التجول داخل اللواء ستبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مع استمرار حرية الحركة ونشاطات المنشآت في اللواء ضمن الساعات المسموح العمل بها والحركة.

وأشار الفراية إلى إجراءات ضرورية ستتخذ لضمان تنفيذ العزل بطريقة تراعي احتياجات المواطنين في اللواء، وذلك احترازيا لحماية أهل اللواء ومنع انتشار الوباء في بقية ألوية محافظة اربد والمملكة عموما.

كما دعا المواطنين في اللواء إلى مراعاة أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المنصوص عليها في أمر الدفاع 11 ما يمكننا من استعادة الاستقرار الوبائي في اللواء بشكل أسرع.

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