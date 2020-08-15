طائرات الاحتلال تقصف غزة

المصدر: وام

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية بمنازل المواطنين من جراء القصف.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت أرضاً زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عنه أضرار بمنازل المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية في غزة بإصابة طفلة عمرها ثلاث سنوات بشظايا في الوجه وُصفت حالتها بالطفيفة من جراء قصف أرض زراعية بعدة صواريخ شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة، وتم نقلها الى مستشفى شهداء الاقصى فيما استهدفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة إلى أرض زراعية غرب بلدة بيت حانون.

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