ممثل نيوزلندي يتبرع بـ 5 آلاف دولار لترميم مطعم عريق في بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الممثل النيوزلندي راسل كرو بتقديم تبرع مالي بغرض إصلاح مطعم لو شيف Le Chef الذي دمر في انفجار بيروت.

وأوضح راسل كرو أن تبرعه يعد مساهمة لتخليد روح وذكرى الطاهي الأمريكي الكبير أنتوني بورداين الذي عثر عليه ميتا في عام 2018 في فرنسا والذي سبق له وأن زار المطعم. وورد على صفحة GoFundMe الخاصة بمطعم لوشيف اسم الممثل ومبلغ التبرع الذي بلغ 5000 دولار.

من جهته أعاد كرو تغريد رسالة لأحد منظمي جمع التبرعات ليؤكد تبرعه لمطعم لو شيف وكتب إن تبرعه يأتي لتكريم روح أنتوني بورداين. وأضاف "اعتقدت أنه كان سيفعل ذلك على الأرجح إذا كان لا يزال موجودًا. أتمنى لك ولو شيف Le Chef الأفضل وأتمنى عودة الأمور إلى طبيعتها قريبًا"، وفقا لموقع "يورو نيوز".

جدير بالذكر أن مطعم لو شيف Le Chef الواقع في حي الجميزة في بيروت، يعد من بين العديد من المباني التي تضررت جراء شدة الانفجار الهائل الذي هز الأسبوع الماضي مرفأ المدينة.، وزار بورداين في الماضي المطعم ووصفه بأنه "منطقة أسطورية، تشتهر بأسلوبها الكلاسيكي البسيط والمباشر."

هذا، وأطلقت العديد من حملات التبرع والمساعدة لإعادة بناء وترميم المبانى المتضررة. وكانت الحملة الخاصة بمطعم لو شيف في البداية تهدف إلى جمع 15000 دولار، لكنها تجاوزت هذا المبلغ لتصل قيمة التبرعات إلى أكثر من 17000 دولار.

ونشر المطعم في بداية الحملة رسالة ورد فيها "لو شيف في بيروت ورائدها المحبوب شربل بحاجة لمساعدتكم لإعادة البناء بعد الانفجار المروع الذي حدث الأسبوع الماضي".

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