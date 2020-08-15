سلسلة زعتر وزيت الإمارات تطلق مبادرة لدعم لبنان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلسلة مطاعم زعتر وزيت في الإمارات بإطلاق مبادرة #HandinHand لجمع التبرعات وإرسالها إلى لبنان. حيث ستقوم السلسلة بالتبرع بكافة مبيعاتها اليوم السبت 15 من أغسطس وإرسالها إلى لبنان من خلال الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال لؤي غندور، المدير الإداري في مجموعة كرافيا: "نناشد جميع الزبائن المخلصين ليكونوا جزءاً من هذه المبادرة لدعم جميع العائلات المتضررة من هذه المأساة. كما ندعو جميع الأفراد في المجتمع للمساهمة في جمع التبرعات من أجل الشعب اللبناني. كما ونود أن نشكر الهلال الأحمر الإماراتي وجميع الهيئات التي أبدت تضامناً مع لبنان".

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