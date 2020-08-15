مقتل 4 قياديين من «الشباب» الإرهابية جنوبي الصومال

المصدر: (مقديشو - وكالات)

أعلن الجيش الصومالي، مقتل أربعة قيادات من حركة الشباب الإرهابية، أمس، في بلدة كونتواري بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال. جاء ذلك في بيان رسمي للجيش.

حيث وقع هذا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الخاصةفي البلدة. وذكر البيان، أسماء القيادات الأربعة وهم، مسؤول القوة الضاربة في شبيلي السفلى محمود أحمد غبوبي راغي، ومسؤول المالية في البلدة خالد عمر صريح، ومسؤول القضاء في البلدة وقرى المحيطة محسن شيخ علي، وقائد العمليات الميدانية في البلدة . وأضاف البيان، أنّ الجيش تمكّن من تفكيك قنابل زرعها عناصر حركة الشباب الإرهابية في المداخل الرئيسية للبلدة بعد تحريرها لحصد أرواح المدنيين ومحاولة عرقلة تقدم الجيش الذي واصل ملاحقة فلول المسلحين. وأشار البيان، إلى أنّ القوات نجحت في تحرير أطفال قصر كانت الشباب تحتجزهم في مراكز لتعليمهم وتدريبهم تنفيذ الهجمات. وأوضح الجيش، أنّ بلدة كونتواري كانت المعقل الرئيسي لحركة الشباب الإرهابية في الإقليم.

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