«دمار المرفأ» يلتهم خزائن شركات التأمين

المصدر: (بيروت - وكالات)

امتدت تداعيات انفجار بيروت المزلزل إلى شركات تأمين عالمية خلف البحار، تواجه خسائر ضخمة، لاسيّما حال استبعاد فرضية العمل الإرهابي.

وقالت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الأمريكية، إنّ الخسائر المتوقعة لهذه الشركات نتيجة الانفجار تصل إلى 250 مليون دولار. ووفق تقديرات معهد التمويل الدولي، فإنّ الأضرار التي خلفها الانفجار قد تتجاوز 7 مليارات دولار، إلّا أنّ شركات التأمين تغطي جزءاً بسيطاً من هذه الخسائر، ومع ذلك فقد يتسبب ذلك في أزمة كبيرة لدى الشركات.

ونقلت «بلومبرغ» عن شركة «غاي كاربنتر» المتخصصة في السمسرة، أنّ قيمة السفن والبضائع المؤمن عليها التي دمّرت في الانفجار تزيد على ربع مليار دولار. وتوقّع كريستوف يوريكا كبير المسؤولين الماليين في شركة «ميونيخ ري» للتأمين، قبل أيام، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن يشكّل الانفجار خسارة كبيرة لهم. ورفض المسؤول الكشف عن حجم الخسائر المتوقعة على شركته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز