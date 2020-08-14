وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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