بلجيكا ترحب بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: وام

رحبت مملكة بلجيكا رسميا اليوم الجمعة بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتي تم بموجبها وقف قرار تل أبيب ضم الأراضي الفلسطينية، بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي فرص السلام قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال فيليب غوفين وزير خارجية بلجيكا في بيان له: أرحب بالتقارب بين الإمارات وإسرائيل كخطوة نحو السلام في المنطقة.. واصفاً وقف خطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وشدد على أن السلام الدائم في المنطقة يعتمد على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها دولياً.

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