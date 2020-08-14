إيطاليا ترحب بالعلاقات بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: وام

أعلنت إيطاليا عن ترحيبها بإعلان اتفاقية إقامة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها اليوم، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن "تعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكّل تطوراً إيجابياً نأمل أن يكون في مصلحة استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في إطار حل الدولتين العادل والمستدام"، مؤكدةً أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين، باعتباره "البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة".

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