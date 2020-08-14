رئيس وزراء مصر يزور الخرطوم غداً

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات السودانية أمس الخميس أنّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيصل غدا السبت إلى الخرطوم في زيارة رسمية تتزامن مع التوترات الناجمة عن بناء أثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إنّ مدبولي سيزور الخرطوم "على رأس وفد يضمّ وزراء الريّ والموارد المائية والكهرباء والطاقات المتجدّدة والصحة والتجارة والصناعة وعدداً من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم".

وأضافت أنّ الزيارة ستستغرق يوماً واحداً، وسيتمّ خلالها "بحث التعاون في كافة المجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة".

وستكون هذه أول زيارة لرئيس الوزراء المصري إلى السودان منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم في 2019.

وكانت الخرطوم طلبت الاثنين تأجيل المفاوضات بشأن سدّ النهضة لمدة أسبوع لإجراء مشاورات داخلية.

وسدّ النهضة، الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011، أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

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