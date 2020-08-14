الجيش الليبي يدمر منظومة دفاع جوي تركية

المصدر: (بنغازي - البيان)

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، غارات جوية ليلية قرب كوبري السدادة الواقع بين منطقتي أبوقرين وتاورغاء، وعلى الطريق الرابطة بين مدينتي سرت ومصراتة.

وقال مكتب الإعلام الحربي: «إنها المرة الثانية لمقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة التي تستهدف فيها ميليشيات الغزو التركي بالقرب من كوبري السدادة شرق مدينة مصراتة».

وأبان مصدر عسكري لـ«البيان»، أن القصف استهدف تمركزات لميليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة الأتراك في المنطقة الواقعة إلى الغرب من سرت بمسافة 200 كلم في ضربات وقائية الهدف منها منع الجماعات المسلحة المنطلقة من مصراتة وزليتن أو من طرابلس عبر الطريق الساحلية للاقتراب من الخط الأحمر سرت الجفرة.

مشيراً إلى أن الجيش يرصد جميع تحركات العدو، بينما يمتلك سلاح الجو القدرة والجاهزية التامة لضرب الأهداف أينما تحركت.

وأكدت المصادر، أن الطيران الحربي دمّر منظومة دفاع جوي تركية كان قد تم تثبيتها في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بني وليد، وأن هناك أوامر واضحة بضرب أي قواعد للأتراك في المنطقة الفاصلة في محيط 200 كلم من خط سرت الجفرة. وقالت المصادر إنه لوحظ خلال الأيام الماضية وجود تحركات مريبة لميليشيات الوفاق الخاضعة لأوامر غرفة العمليات التركية والمدعومة بجماعات المرتزقة، ما دعا سلاح الجو إلى توجيه ضربات استباقية.

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