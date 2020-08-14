مساعدات «خليفة الإنسانية» تغيث سقطرى

المصدر: (عدن - البيان)

استفادت أكثر من 300 أسرة في شرق عاصمة أرخبيل سقطرى، من المساعدات الغذائية المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، إذ قدّمت المؤسسة المواد الغذائية المختلفة لأهالي مركز قرية شرق العاصمة حديبوه، شملت المواد الغذائية الأساسية.

وصول الفريق الإغاثي للمؤسسة لمركز قرية، يأتي ضمن الخطة الإغاثية التي تستهدف كافة مناطق وقرى سقطرى بهدف التخفيف عن الأهالي التي اعتادت شراء المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الماضية بتكاليف باهظة. وثمّن أوسان جمعان، أحد وجهاء مركز قرية، جهود الفريق الإغاثي لمؤسسة خليفة على وصوله للمركز وتقديمه المساعدات، وقال إن البرامج الإغاثية المتواصلة للمؤسسة ساهمت بشكل فاعل في الاستقرار المعيشي للكثير من الأسر.

وأعرب عن تقديره للجهود يطلع بها القائمون في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية لتنمية الأرخبيل واستقرار الخدمات الأساسية فيه ومساعدة أبنائه في كافة المجالات. بدوره، أشار محمد طنحاس، إلى أن وصول المساعدات الإماراتية للمركز ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحاً أن خير الإمارات ومؤسساتها الإنسانية وصل لكافة أرجاء الجزيرة، «فهي سندنا في هذا الوقت العصيب»، فيما أعرب سكان المركز عن شكرهم لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية على ما تبذله من أعمال لبت احتياجات سكان الجزيرة.

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