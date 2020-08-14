ليتوانيا تمنع دخول أنصار «حزب الله»

المصدر: (فيلنيوس - د.ب.أ)

قررت ليتوانيا، حظر دخول أنصار حزب الله اللبناني إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ هذا الإجراء. وقال وزيرالخارجية الليتواني، ليناس لينكفيسيوس، إنّ حزب الله يستخدم «طرقاً إرهابية» تهدد أمن ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى.

وأضاف الوزير في بيان للخارجية، أن القرار تم اتخاذه بناءً على معلومات لمؤسسات ليتوانية وشركاء، مشيراً إلى أن الحظر سيسري لمدة 10 أعوام. من جهته، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكيناز، بالقرار ووصفه بأنه «شجاع ومهم من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي».

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