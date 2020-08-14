الصحة السعودية توضح مسار «كورونا» في الخريف والشتاء

المصدر: الرياض - وكالات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات فيروس كوفيد -19 في مدن ومحافظات المملكة، أن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا هي نفسها في فصلي الخريف والشتاء دون أي تغيير.

حيث شدد الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا على ضرورة الالتزام بشكل أكبر بالإجراءات الاحترازية خلال هذين الفصلين.

تغيير الفصول وكورونا

كما أشار متحدث الصحة السعودية خلال الإفادة الإعلامية إلى وجود فيروسات أخرى يكثر نشاطها في فصلي الخريف والشتاء على وجه التحديد.

هذا وأكد أن الدكتور محمد العبدالعالي ارتداء الكمامة ليس الاشتراط الوحيد، حيث يجب أيضاً غسل اليدين والحفاظ على النظافة والتباعد الاجتماعي.

تصريحات متحدث الصحة السعودية جاءت للرد على استفسار تم توجيه من قبل مغرد سعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يستفسر فيها عن وجود استعدادات خاصة وبرتوكولات معينة خاصة بفصلي الشتاء والخريف.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة الحصول على اللقاحات اللازمة في مواجهة الفيروسات المختلفة التي يكثر انتشارها في فصلي الخريف والشتاء.

كما أكدت متحدث الصحة السعودية أنه من غير المنطقي المقارنة بين الزكام العادي وفيروس كورونا وإلا ما شاهدنا كل هذه الاستعدادات الكبيرة على مستوى العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفاعل الدول الكبير والمنظمات الصحية العالمية لم يأتِ من فراغ.

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