عبدالله بن زايد: وقف ضم الأراضي الفلسطينية يفتح آفاقا جديدة للسلام

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن وقف ضم الأراضي الفلسطينية يفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال سموه فيي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إعلان الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل أمس عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية وإنجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة".

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