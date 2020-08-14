مغردون: الإمارات تثبت كل يوم أنها لاعب رئيس في صنع السلام

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد:

تفاعل آلاف المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع الإنجاز التاريخي الدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ضمن الاتفاق على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية، حيث حقق وسم #الإمارات_رسالة_سلام، ما يزيد على 131 مليون مشاهدة حول العالم حتى إعداد التقرير للطباعة.

وأكد المغردون عبر وسمي #الإمارات_رسالة_سلام و#الإمارات_توقف_الضم، أن الإمارات تُثبت كل يوم أنها الرقم الصعب واللاعب الرئيس لصنع السلام في المنطقة، مؤكدين أن المبادرة الإماراتية الجريئة هي حصيلة قراءة متأنية للواقع العربي المتصدع، وجاءت بعد دراسة عميقة لمعادلات ومعايير داعمة للقضية الفلسطينية، حيث إن الإمارات تحرص على حماية الحقوق العربية والعمل المشترك ضمن مبادرة السلام العربي.

قرار شجاع

وأشار مغردون إلى أن الشعوب العربية عانت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمدة 72 عاماً مرت على 3 أجيال شهدت فيها ويلات الحرب والدمار والخراب والانتفاضات والمقاطعات والحصار ولم نصل لحل نهائي، ولكنه آن الأوان لقرار شجاع وبارقة أمل لنبذ العنف والكراهية وخلق فرصة للتعايش والاستقرار.

وأكد المغردون أن إيقاف إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية يعد إنجازاً تاريخياً إماراتياً يضاف إلى إنجازاتها في خدمة القضية الفلسطينية بإيقاف قرار ضم أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، مشيرين إلى أن دولة الإمارات قامت بما عجز عنه الكثيرون.

وبيّن المغردون أن نجاح الإمارات في إيقاف قرار ضم الأراضي الفلسطينية يحافظ على ما نسبته 30% من أغنى الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أنه إنجاز تاريخي للعرب والمسلمين والعالم بإيقاف خطة إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية وكافة المستوطنات التي أقيمت بطريقة غير شرعية على أراضٍ فلسطينية.

رجال أقوياء

وأشادوا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أن المستقبل لا يصنعه إلا الرجال الأقوياء الذين إذا أرادوا شيئاً فعلوه أمام الملأ دون نفاق.

وأكدوا أن الإمارات تُثبت كل يوم أنها الرقم الصعب واللاعب الرئيس لصنع السلام في المنطقة، حيث تمتلك حضوراً مؤثراً وعلاقات استراتيجية متميزة وكلمة السر في ذلك هي «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

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