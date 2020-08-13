البحرين تهنئ الإمارات وتشيد بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية

المصدر: وام

أعربت مملكة البحرين عن بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على الإعلان مع الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل عن التوصل لاتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الاوسط.

وأشادت بالجهود الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها دولة الإمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

كما أشادت في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، استمرارا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع انحاء العالم.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

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