السيسي: الاتفاق الاماراتي الأمريكي الاسرائيلي خطوة من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق الثلاثي بين الامارات وأمريكا وإسرائيل واعتبرها خطوة من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا.

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