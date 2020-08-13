السيسي: الاتفاق الاماراتي الأمريكي الاسرائيلي خطوة من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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ثمن  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  الاتفاق الثلاثي بين الامارات وأمريكا وإسرائيل  واعتبرها خطوة من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل  للاراضي الفلسطينية و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا.

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