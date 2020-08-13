السيسي: الاتفاق الاماراتي الأمريكي الاسرائيلي خطوة من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط
ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق الثلاثي بين الامارات وأمريكا وإسرائيل واعتبرها خطوة من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا.
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