توعّك مؤقت يضطر الأسد لقطع كلمته

المصدر: دمشق - وكالات

ذكر التلفزيون الرسمي السوري، أمس، أن الرئيس بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان المنتخب أخيراً، ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي. وقال التلفزيون، إن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل. ولم تورد القناة التلفزيونية مزيداً من التفاصيل.

وكان الرئيس السوري بعث برقية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون أكد فيها وقوف سوريا إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم. ووفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء، قال الأسد: آلمنا كثيراً الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى.

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