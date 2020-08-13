قرقاش: السودان اليوم على الطريق الصحيح

المصدر: الرياض - وام

شارك معالي د. أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، في الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء السودان، الذي ترأسته السعودية وشاركت فيه 25 دولة. وأشار معاليه في مداخلته أمام الاجتماع الذي عقد افتراضياً بتقنية الفيديو من الرياض، إلى عمق الروابط بين الإمارات والسودان وما شهدته العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطوّر في السنوات الأخيرة. وجدد معاليه التأكيد على موقف الدولة الداعم للسودان، مؤكداً أنّ السودان اليوم على الطريق الصحيح ليصبح قصة نجاح تاريخية ونموذجاً يحتذى به في المنطقة.

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