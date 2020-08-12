السعودية تؤكد دعم السودان الكامل في المرحلة الانتقالية

المصدر: وام

أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الدعم السياسي الكامل لجهود رئيس الوزراء السوداني الحثيثة في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام.

وقال وزير الخارجية السعودي لدي ترؤسه الاجتماع المرئي الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته المملكة العربية السعودية اليوم، بصفتها رئيساً لمجموعة أصدقاء السودان: "نحن نعي أن الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان محفوف بالتحديات والصعوبات إلا أنه السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من محنته".

وأضاف: "أننا نشدد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي".

وأكد ضرورة التحلي بالمسؤولية أمام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي خلافات أو نزاعات.

وشدد على أن عملية السلام مرتبطة بشكل مباشر بمسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي، مقدراً جهود الحكومة الانتقالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فاقمت جائحة كورونا منها، مؤكداً ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة الانتقالية في سبيل التنفيذ الفعّال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب، والسعي للبدء في عملية التخفيف من ديونه في إطار العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وثمّن وزير الخارجية السعودي، جهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يعد أساسياً لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية.

وقال إن دعم السودان في الوقت الحالي يعد استثماراً مهما للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن المملكة ستعمل ما في وسعها حتى يتبوأ السودان الشقيق مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الافريقي ودول العالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز