مجلس الأمة الكويتي يرفض طرح الثقة بوزير المالية

المصدر: الكويت- وكالات

رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا. وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف.

. وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان «سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إن مجلس الأمة ناقش في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان في جو ديمقراطي راق. وأضاف الغانم في تصريح صحفي، عقب انتهاء الجلسة التي رفض فيها مجلس الأمة طرح الثقة بوزير المالية، أنه تم اتباع كافة الإجراءات اللائحية. وذكر أن مجلس الأمة سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عادية لاستكمال ومناقشة بقية بنود جدول الأعمال.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز