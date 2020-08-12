خرق متواصل للحوثيين.. قصف عشوائي على التحيتا

المصدر: عدن- البيان

شنت ميليشيا الحوثي قصفًا عشوائيًا، اليوم الأربعاء، على قرى منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأطلقت الميليشيا الحوثية، عددًا من قذائف الهاون على قرى ومزارع المواطنين في الفازة.

وتساقطت بعض القذائف على الطرق الترابية، ما تسبب في إعاقة تنقل المواطنين، وإيقاف حركة السير، وتعطيل أعمال المُزارعين.

وذكرت القوات المشتركة أن الميليشيا الحوثية أطلقت عدداً من قذائف الهاون على قرى ومزارع المواطنين في الفازة، بشكل عشوائي. وأكدت أن عددا من القذائف سقطت على الطرق الترابية مما تسببت في إعاقة تنقل السكان وإيقاف حركة السير والعمل في المزارع.

ومنذ اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة واصلت الميليشيا الحوثية ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، في ظل صمت وتغاضي أممي.

وحاولت ميليشيا الحوثي تصعيد هجماتها العسكرية في الخطوط الأمامية لجبهات القتال بمحافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، ضاربة كعادتها بالهدنة الأممية عرض الحائط، ولكن انكسرت غطرستها وتلاشى جبروتها بصمود القوات المشتركة. وتوالت عليها الهزائم من أيادي القوات المشتركة.

إلى ذلك، قُتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، في محافظة صعدة، شمالي البلاد، بغارات لطيران التحالف أثناء محاولة تسلل فاشلة باتجاه مواقع القوات المشتركة، كما دمرت آليات قتالية وعربات لنقل المسلحين .

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