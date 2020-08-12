مصر تدين القصف التركي لمنطقة شمال العراق

المصدر: د ب ا

أدانت مصر استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق أمس الثلاثاء مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ذلك يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق الشقيق، وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي.

ووفق البيان، أكدت مصر على تضامنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.

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