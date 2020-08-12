العراق يستنكر العدوان التركي ويطالب بردع دولي

المصدر: (بغداد - وكالات )

شنّت تركيا عدواناً جديداً على العراق باستهدافها قافلة تقل عسكريين عراقيين، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي وجرح آخرين عبر طائرة مسيّرة.

ودانت رئاسة الجمهورية في العراق «الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا» وأن «الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار».

واستنكر نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي العدوان التركي، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية. وطالب الكعبي بغداد باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة.

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