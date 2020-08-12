الاحتلال يصعّد الاعتقالات والهدم في القدس والضفة

المصدر: الأرض المحتلة – البيان، وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فيما هدمت بناية سكنية في المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية، 7 شبان فلسطينيين من شمال شرقي القدس المحتلة بينهم شقيقان. مصادر محلية في المدينة أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان الفلسطينيين أثناء مداهمة منازلهم في المدينة، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة شقيقين من بلدة حزما بضواحي القدس، إضافة إلى شاب من ضاحية السلام بالمدينة.

وهدمت جرافات وآليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بناية سكنية مكونة من ثلاث شقق في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت مواطنين على هدم منزليهما جنوبي المدينة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت حي واد قدوم بسلوان، ودمرت البناية بالكامل. تحت الإجبار وكانت سلطات الاحتلال أجبرت الليلة قبل الماضية، مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في القدس المحتلة؛ بذريعة عدم الترخيص. وأجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي إبراهيم صيبعة على هدم منزله، تحت وطأة التهديد وفرض الغرامات المالية الباهظة. كما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة المواطن المقدسي خالد أبو طاعة على هدم منزلها في حي الشيخ جراح. وعلى مستوى الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أمس، 11 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش.

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