المصدر: (القاهرة - رويترز)

أفاد تقرير للأمم المتحدة أمس، بأن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان، وذلك بعد أن دمر انفجار الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت صومعة الحبوب الوحيدة.

وأضاف التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين «لتعزيز الإمدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد».

وتشير التقديرات إلى أن احتياطات الطحين (الدقيق) في لبنان تكفي احتياجات السوق مدة ستة أسابيع.

وأضاف التقرير «من المقرر أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 17500 طن إلى بيروت خلال عشرة أيام لإمداد المخابز مدة شهر».

وقال هشام حسنين، المستشار الإقليمي في قطاع الحبوب ومقره القاهرة، إنه في ظل عدم وجود صوامع كبيرة لتخزين القمح، فإن إرسال الشحنات على هيئة طحين يعد أكثر كفاءة. وأضاف «الطحين يأتي في أجولة ويكون جاهزاً للتوزيع ليُخبز بخلاف القمح الذي يحتاج طحناً».

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