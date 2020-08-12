محللون: السلوك التركي يتعلق بالهيمنة

المصدر: (أثينا - أ.ف.ب)

يرى محللون يونانيون أن إصرار تركيا على المضي قدماً بخطة تثير جدلاً للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، يتعلق في الحقيقة بالهيمنة الإقليمية، وذلك في اليوم الثاني من عمليات استكشاف بدأتها سفينة تركية. وقال المدير التنفيذي لمعهد العلاقات الدولية كونستانتينوس فيليس «لا أحد يعتقد أن أردوغان أرسل سفينة إلى هذه المنطقة للبحث عن المحروقات. إنه مهتم برفع علمه، الإدلاء ببيان سياسي». وقال أستاذ القانون الدولي انغيلوس سيريغوس، إن «تركيا تريد أن تظهر أنها القوة المهيمنة في شرق المتوسط». وأشار فيليس إلى أنه «من المستحيل» للسفينة أن تقوم بعمليات مسح زلزالي على مقربة من أصوات سفن حربية. وأعمال التنقيب «تتطلب شهرين، وليس أسبوعين»، بحسب فيليس.

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