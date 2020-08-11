مصر.. اختتام اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ»

المصدر: القاهرة - البيان

شهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، اليوم الثلاثاء، إقبالاً متوسطاً، من الناخبين، وسط تدابير وقائية ملحوظة في اللجان الانتخابية للوقاية من تفشي فيروس «كورونا».



ومجلس الشيوخ، هو الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان المصري. ويحظى بصلاحيات «محدودة» وفق القانون المنظم له، ومخول له اقتراح كل ما من شأنه تثبيت دعائم الديمقراطية، وكذا إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة. ودراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي.



وتجرى الانتخابات -التي يتنافس فيها 787 مرشحاً- تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 18 ألف قاضٍ (أساسي واحتياطي) و120 ألف موظف معاون.



واستبقت قوى سياسية مصرية الانتخابات بالتنسيق والتعاون معاً في الانتخابات، وذلك من خلال إطلاق «القائمة الوطنية من أجل مصر»، والتي تضم 11 حزباً و100 مرشح على صعيد 4 دوائر بالجمهورية.



ومن المقرر أن تعلن نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في موعد أقصاه 19 أغسطس الجاري. على أن تجرى جولة الإعادة يومي السادس والسابع من شهر سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي الثامن والتاسع من شهر سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

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