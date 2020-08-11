مبادرة أمريكية من 3 محاور لحل الأزمة الليبية

المصدر: (بنغازي - البيان)

عرضت الولايات المتحدة مبادرتها لحل الأزمة الليبية، أمس، على البرلمان الليبي، حيث تضمنت المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ثلاثة محاور، هي إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وإعادة توزيع الثورة، وسحب المرتزقة من ليبيا.

ونقل السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، أمس، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقاء جمع بينهما بالعاصمة المصرية. وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، إن صالح ناقش مع السفير الأمريكي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا، وأكد ضرورة التوزيع العادل للثروة.

وذكرت مصادر سياسية ليبية لـ«البيان» أن واشنطن متمسكة بفرض منطقة منزوعة السلاح تشمل خط سرت الجفرة ومنطقة الهلال النفطي، بما يسمح بإعادة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية.

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