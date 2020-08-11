السعودية والعراق يبحثان تسهيل التنقل بين البلدين

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

أكد السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية قحطان الجنابي وجود مشاورات ثنائية بين البلدين لإلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين. وأوضح الجنابي، «أن فتح منفذ جديدة/‏‏ عرعر سيحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر (شمال المملكة) والمدن القريبة منها، وأيضاً في محافظة الأنبار ومدينة النخيب»، متوقعاً «أن يكون افتتاح المنفذ قريباً». ولفت السفير العراقي إلى أن «نجاح التعاون الأمني بين البلدين لا يعني عدم المتابعة والرصد للعناصر الإجرامية والإرهابية، وفي مقدمتها داعش الذي يحاول دوماً خرق الحدود».

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