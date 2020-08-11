إرجاء محاكمة البشير في قضية «انقلاب 1989»

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف. وقال المعز حضرة المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين إن «جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد اليوم الثلاثاء تأجلت حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف للإفراج عنهم بالضمان».وأضاف أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين.

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