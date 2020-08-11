المشيشي يتبنى خيار «الكفاءات المستقلة»

المصدر: (دبي - البيان)

وجه رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي، أمس، ضربة لحركة النهضة حينما أعلن عن خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة وهو ما تعارضه حركة النهضة التي تخشى استبعادها من حكومة المشيشي، الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد أواخر الشهر الماضي.

وبرر المشيشي هذه الخطوة المفاجئة للأحزاب، بالخلافات والتصدعات الكبيرة فيما بينها ما حال دون الوصول إلى توافق في حكومة سياسية. وأعلن المشيشي عن خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب. ويعد هذا الخيار ضربة لحركة النهضة، والتي أكدت قبل ساعات من إعلان المشيشي عن تمسكها بحكومة سياسية موسعة تجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب

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