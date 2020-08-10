أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة سعودية

المصدر: وكالات

صدرت موافقة وزير الداخلية السعودي بتكليف الدكتورة خلود محمد الخميس، أمينة عامة لمجلس منطقة تبوك، كأول امرأة تشغل هذا المنصب في السعودية.

والتقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم "الاثنين"، بالدكتورة الخميس، وهنأها على هذه الثقة من ولاة الأمر، متمنيا لها دوام التوفيق في عملها الجديد، ومؤكداً على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية والتي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، بحسب العربية.

كما أثنى على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد.

الدكتورة خلود الخميس حاصلة على دكتوراه كيمياء غير عضوية من جامعة هاورد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، وعملت معيدة ثم محاضرة ثم أستاذة مشاركة في كلية العلوم جامعة تبوك، كما قدمت العديد من الأبحاث العلمية خلال مسيرة عملها، وشاركت في العديد من النشاطات التخصصية في مجالات العلوم والدراسات الجامعية.

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