طفل لبناني يولد على إضاءة الهواتف خلال انفجار بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

رأى طفل لبناني النور خلال عملية ولادة جرت على إضاءة الهواتف أثناء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، الذي خلَّف العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح الدكتور آيلي انستسيادس، رئيس قسم طب الأمومة والجنين بمستشفى الروم، خلال لقاء على القناة الأولى المصرية، أنه أجرى العملية بالتزامن مع وقوع الانفجار وسط ذهول لما يحدث، مشيراً إلى أنه كان يظن في بداية الأمر أن الانفجار هو استهداف للمستشفى.

وأكد أنه كان هناك إصرار من الفريق الطبي على استكمال عملية الولادة برغم اللحظات الصعبة التي مروا بها، خاصة أن الطفل كان يحتاج إلى ثوانٍ للخروج إلى الحياة، موضحاً أن بعض فريق التمريض أصيب خلال إجراء العملية، وأن الولادة استُكملت على إضاءة الهواتف الذاتية للطاقم الطبي.

وأشاد إدموند خنيصر، زوج إيمانويل التي خضعت للعملية، بدور الطاقم الطبي وحرصه على استكمال العملية، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء العملية سارع بمغادرة المستشفى برغم استمرار نزيف زوجته.

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