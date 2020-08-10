وصول رابع طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوي السعودي

المصدر: (الرياض - وكالات)

وصلت إلى بيروت، أمس، رابع طائرة مساعدات سعودية لإغاثة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الطائرة الرابعة تأتي ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي، مساعدات عاجلة تزن 90 طناً تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية. كما تشمل المساعدات السلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، يصل إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه، 290 طناً تم نقلها عبر أربع طائرات. وتم تأمين تلك المساعدات بناء على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع السفارة السعودية، وفرع المركز بلبنان. وتأتي المساعدات امتداداً للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية للتضامن مع الشعب اللبناني، وإغاثة المتضررين في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.

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