«التعاون الخليجي» يطالب بتمديد حظر السلاح على إيران

المصدر: الرياض - البيان

بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أمس، رسالة إلى مجلس الأمن يطالب فيها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

تسليح إرهاب

وقال الحجرف في بيان نشر على موقع المجلس على الإنترنت، إن دعوة التعاون الخليجي جاءت نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة، وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أنّ إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015، بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها.

ضرورة تمديد

وأشار الحجرف، إلى أنّ هذه المعطيات تجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إنّ الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد إحكام ملحق القرار رقم 2231، وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ويأتي الموقف الخليجي بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أنها ستقدم خلال الأسبوع الجاري مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتمديد الحظر. وكان مجلس الأمن الدولي أعلن حظراً للسلاح على إيران في عام 2015، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى.

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