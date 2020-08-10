لازاريني لـ« البيان »: لا نيّة لتقليص خدمات «أونروا» التعليمية

المصدر: عمّان- ماجدة أبو طير

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني أن البرامج التعليمية للوكالة تعد من الأساسيات ولا نية للوكالة بتقليص الخدمات التعليمية أو الصحية، كونها ضرورة، ومن حق اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في المناطق الخمسة الحصول على حق التعليم وأيضاً العلاج، وتحاول الوكالة جاهدة حشد الدعم من قبل الدول المانحة لعلاج العجز المالي، فاستمرار البرامج مرتبط بشكل وثيق بهذا الدعم.

خيارات

وأضاف لازاريني في تصريحات لـ«البيان»: ترتبط مدارس الوكالة بوزارة التربية والتعليم الأردنية، من حيث بدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ الأول من سبتمبر، وأيضاً في الإجراءات المتبعة الخاصة بجائحة «كورونا»، للحفاظ على صحة الطلبة والقائمين على العملية التعليمية، والوكالة درست الخيارات المتاحة جميعها، من تعليم عن بعد، أو العودة إلى المدارس أو التعليم المختلط للسنة الدراسية الجديدة.

171 مدرسة

وبين إن الوكالة لها في الأردن 171 مدرسة، تضم ما يقارب 120 ألف طالب وطالبة، يحصلون على التعليم وتسعى الوكالة دوماً إلى تحسين الأداء، ورفع مستوى التعليم، حتى يحصل الطلبة اللاجئون على حقهم في التعليم بأفضل الطرق.

وختم لازاريني قائلاً: نواجه عجزاً لآخر سنة 2020، وكل شهر نحصّل المبلغ اللازم لتغطية كل البرامج، وجهودنا مستمرة لحشد الموارد، فالوكالة تقدم خدماتها لأكثر من 5,6 ملايين لاجئ من فلسطين في مناطق العمليات الخمسة، وفي الأردن هنالك 2.3 مليون لاجئ مسجلين، وتعمل الوكالة في عشرة مخيمات رسمية للاجئين. وفي شهر يونيو، حصلت الوكالة تقريباً على نصف تمويل ميزانيتها لعام 2020، المقدرة بنحو 1.5 مليار دولار، وما زالت تحتاج إلى المزيد من الدعم، لمتابعة برامجها.

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