آخر تطوّرات تفشّي فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

أكثر 100الف وفاة في البرازيل

تخطّت البرازيل السبت عتبة مئة ألف وفاة جراء كوفيد-19، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية.

وسجّلت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 ألف نسمة والتي تعد ثاني الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، مئة ألف و477 وفاة وثلاثة ملايين و12 ألفا و412 إصابة.

أكثر من 10 آلاف وفاة في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي السبت تجاوز عدد الوفيات عتبة عشرة آلاف بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خمسة أشهر من ظهور أول إصابة في هذا البلد، الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية.

وسجلت تشيلي، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، معدل 523,7 وفاة لكل مليون نسمة، فيما يتجاوز النسبة في البرازيل والتي تبلغ 472,7 وفاة لكل مليون.



أكثر من 10-آلاف وفاة في جنوب أفريقيا

تجاوزت حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا عشرة آلاف شخص في جنوب أفريقيا منذ تفشي الفيروس في البلاد في مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وسجلت جنوب افريقيا 553,188 إصابة، أي أكثر من نصف عدد الإصابات في القارة السمراء، وخامس أكبر حصيلة على صعيد العالم.

أكثر من 727 ألف وفاة في العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ 727,288 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين نهاية ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاحد.

وسُجّلت رسميّاً إصابة 19 مليونا و674 ألفا و290 شخصاً على الأقل في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 11 مليونا و665 ألفا و200 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 162 ألفا و425 وفاة تليها البرازيل مع 100477 وفاة ثم المكسيك مع 52006 وفيات والمملكة المتحدة بتسجيلها 46566 وفاة ثمّ الهند مع 43379 وفاة.

الكمامة في باريس

يصبح وضع الكمامة الوقائية إلزاميا اعتبارا من الاثنين في بعض المناطق المكتظة في العاصمة الفرنسية وضواحيها، في وقت يتواصل انتشار فيروس كورونا المستجد في فرنسا والعالم.

واعتبارًا من "الاثنين"، يُمنع التنزه على ضفاف نهر السين أو في حي مونمارتر أو التسوق في بعض الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة بدون وضع الكمامة.

وسيفرض الإجراء على العديد من البلديات في الضاحية الباريسية لأن "جميع المؤشرات تُظهر أن الفيروس يتفشى من جديد بشكل أكثر حدة في المنطقة" الباريسية، بحسب بيان لسلطات العاصمة.

خسارة في قطاع السياحة في فرنسا

تقدر الحكومة الفرنسية "التأثير الفوري" للأزمة الصحية على قطاع السياحة في البلاد بما لا يقل عن ثلاثين إلى أربعين مليار يورو، بحسب ما قال وزير الدولة لشؤون السياحة جان بابتيست ليموين في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد. وأوضح أن جزءا من الزبائن الدوليين "لم يعد موجودا".

موجة حر في بلجيكا

أعلنت عدة مدن ومنتجعات على الساحل البلجيكي الأحد اتخاذها إجراءات لوقف مجيء الرواد بعد وقوع شجار على الشاطئ بين الشرطة وشبان طُلب منهم المغادرة لرفضهم احترام تدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقد أوقفت الشرطة العديد من الأشخاص السبت على شاطئ بلانكنبرغه بعد شجار بين عناصر فيها وشبان طلب منهم المغادرة لرفضهم احترام تدابير السلامة المفروضة.

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