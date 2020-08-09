السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد السودان أنه سيقاطع مفاوضات سد النهضة، غدًا الاثنين، لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.

وكانت إثيوبيا أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، الاثنين، فيما صرح مصدر حكومي سوداني بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وبحسب المصدر السوداني، فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرًا إلى أن الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان بحسب صحف مصرية.

والأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.



وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه، الذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز