وزيرة الإعلام اللبنانية تعلن استقالتها من الحكومة

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام لبنانية الأحد، بأن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، أعلنت استقالتها من حكومة حسان دياب.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان للوزيرة قالت فيه: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وكان رئيس الحكومة قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وقال: "أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".

وتأتي استقالة عبد الصمد من الحكومة، غداة استقالة 5 نواب من البرلمان اللبناني، هم نواب حزب "الكتائب" برئاسة سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو كتلة جنبلاط النيابية مروان حمادة.

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