فتح الطرقات المتضررة في الحديدة بدعم إماراتي

المصدر: عدن - البيان

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت القوات المشتركة، صباح أمس، عدداً من الجرافات لإصلاح وفتح الطرقات التي تضررت من السيول في محافظة الحديدة، في حين تواصل فرق هيئة الهلال الأحمر الإمارتي إغاثة وإيواء المئات من الأسر التي تضررت من السيول.

إصلاح

الجرافات التي أرسلت إلى المديريات التي تضررت من السيول الجارفة التي ضربت محافظة الحديدة قامت على الفور بإصلاح ورفع الأضرار التي خلفتها السيول في الطرقات الرابطة بين المدن والمناطق السكنية، وأبرزها الجسر الرابط بين مدينة الخوخة وباقي مديريات محافظة الحديدة الساحلية.

شكر

السكان عبروا عن شكرهم لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي ودولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية في إصلاح الأضرار والدمار الذي لحق بالطرقات والجسور جراء تدفق السيول. ضمن التدخلات الطارئة للتحالف العربي من أجل تخفيف معاناة السكان في هذه المناطق جراء السيول التي شهدتها محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية. والتي أدت إلى تدمير واحد من اكبر مخيمات النازحين وعدد من القرى كما جرفت مساكن ومزارع وطرقات.

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