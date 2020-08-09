تعديل جديد على خطة غريفيث للسلام

المصدر: (عدن - البيان)

من المقرر أن يسلم المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث الحكومة الشرعية في اليمن خلال الأسبوع الجاري تعديلاً أخيراً على خطته لوقف إطلاق النار، كما تستأنف الأطراف اليمنية في الرياض مشاورات تشكيل حكومة جديدة. وذكر مسؤول يمني ومصادر دبلوماسية لـ«البيان» أن الجهود التي بذلها سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع الجانب الحكومي وميليشيا الحوثي أفضت إلى إدخال غريفيت تعديلات جديدة على خطته لوقف شامل لإطلاق النار واجراءات اقتصادية وإنسانية والدخول في محادثات حل سياسي شامل بناء على الاعتراضات التي قدمها الشرعية وكذا ميليشيا الحوثي.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الدول الخمس تدعم أن تكون الخطة بصيغتها الجديدة خطة نهائية لأنها استوعبت معظم ملاحظات الطرفين، وانه طلب من الشرعية والحوثيين بتقديم تنازلات فيما يخص اعتراضاتها على الخطة المقترحة، وتوقعت أن يتم تسليم النسخة المعدلة للجانبين والحصول على ردودهما مع نهاية الشهر الجاري.

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