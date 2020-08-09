انفجار مفخخ في مقديشو يخلّف 7 قتلى

المصدر: القاهرة - وكالات

وصلت جثامين الضحايا المصريين الثلاثة الذين قضوا في انفجار مرفأ لبنان، إلى مطار القاهرة الدولي على متن الطائرة المصرية القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن فريق الحجر الصحي قام بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثامين، واستخراج تصاريح الدفن، وتسليمها إلى ذويهم.

وكانت السفارة المصرية في لبنان قد أعلنت عن الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى مصر، وهم: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية. وتجمع أهالي قرية البضائع التي ينحدر منها الضحايا بمحيط مطار القاهرة الدولي صباح السبت لاستقبال الجثامين تمهيداً لدفنها.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، في مخزن ممتلئ بأطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، ما أسفر عن مقتل 154 شخصاً وإصابة نحو 5 آلاف حالة حتى الآن، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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