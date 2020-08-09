السيسي يوجّه بجسر جوي عاجل إلى لبنان

المصدر: (القاهرة - وكالات)

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني لمواجهة تبعات انفجار مرفأ بيروت. وأقلعت طائرة نقل عسكرية ثانية محملة بشحنة مساعدات عاجلة، تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من مصر إلى لبنان. وكان الرئيس المصري أكد تضامن بلاده حكومة وشعباً مع الأشقاء في لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنته.

وخلال اتصال هاتفي، قدم السيسي التعزية لنظيره اللبناني ميشال عون، في ضحايا الانفجار الذي أتى على معظم مرافق ميناء بيروت. وأعرب لبنان عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية التي تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات.

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