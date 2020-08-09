وصول جثامين الضحايا المصريين في انفجار بيروت

المصدر: (القاهرة - وكالات)

وصلت جثامين الضحايا المصريين الثلاثة الذين قضوا في انفجار مرفأ لبنان، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصرية قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن فريق الحجر الصحي قام بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثامين، واستخراج تصاريح الدفن، وتسليمهم إلى ذويهم.

وكانت السفارة المصرية في لبنان قد أعلنت عن الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى مصر، وهم: إبراهيم أبو قصبة وعلي شحاتة ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية. وتجمع أهالي القرية التي ينحدر منها الضحايا بمحيط مطار القاهرة الدولي صباح أمس لاستقبال الجثامين تمهيداً لدفنها.

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